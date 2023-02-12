النيابة تأمر بدفن جثة مسن مشنوق وعليها آثار اعتداء داخل مسكنه في المرج

كتب عبد الله محمود

أمرت النيابة العامة بدفن جثة مسن عصر عليه داخل مسكنه بدائرة قسم المرج مشنوق وعلى الجثة آثار اعتداء، وذلك عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة الحقيقى، وكلفت بسرعة إرسال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة مسن داخل مسكنه بدائرة القسم، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبالفحص عثروا على جثة لرجل مسن مخنوق داخل وبها آثار اعتداء، تم إخطار النيابة العامة التي أمرت بنقل الجثة إلى المستشفى لتوقيع الكشف الطبي، وإعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة الحقيقى.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم.