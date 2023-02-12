الكهرباء: لم تتغير الأسعار منذ 2021 وتطبيق الزيادة مؤجل بقرار رئاسي

محمد شعلان

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن قطاع الكهرباء من ضمن المجالات التي تجتذب الكثير من الشائعات لأنها تهم قطاعات كبيرة من المصريين، قائلا: "الحكومة المصرية في منتهى الشفافية في الإعلان عن أي خطوة تأخذها وتم تأجيل زيادة الأسعار بتوجيه رئاسي".

وأوضح الدكتور أيمن حمزة في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، أن وزير الكهرباء يحرص بالإعلان عن أي أسعار في مؤتمرات صحفية ويشرح كل التفاصيل، مؤكدا عدم وجود أي تغيير في أسعار شرائح الكهرباء حاليا، وقال: "هذا الموضوع غير صحيح وفي تأجيل لزيادة الاسعار ولو في حاجة بنعلن عنها".

وتابع: "ما زال أسعار الكهرباء المطبقة هي نفس أسعار عام 2021 ولا يحدث فيها أي تغير ولو حصل حاجة هنعلن عنها"، مشيرا إلى أنه في وقت سابق انتشرت شائعة أن أسعار الكهرباء تغيرت ولم يتم الإعلان عنها للمواطنين وكل هذا الكلام غير صحيح.