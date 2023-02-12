العدل: العمل فى 12 فرع توثيق جديدا من الخامسة إلى التاسعة مساء بـ9 محافظات

كتب إبراهيم قاسم

بدأ 12 فرع توثيق جديدا فى فروع شركات "اتصالات مصر وأورانج ووي" فى 9 محافظات، أمس السبت العمل في الفترة المسائية من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة التاسعة مساءً، وكذا افتتاح 4 فروع توثيق أخرى جديدة في محافظة الإسكندرية ليرتفع إجمالى عدد أفرع التوثيق التى تعمل فى فترة مسائية بناء على قرارات وزارية من المستشار عمر مروان وزير العدل إلى 94 فرع توثيق.

يأتي ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتوسع في تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق، وإتاحة العمل بها خلال الفترة المسائية، تيسيراً على المواطنين وتلبية لاحتياجات وظروف كافة الفئات على مستوى الجمهورية.

وتم فتح الـ12 فرعا فى محافظات القاهرة والجيزة والمنوفية والشرقية والدقهلية والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط وسوهاج والإسكندرية، كما أصدر وزير العدل عدة قرارات وزارية بافتتاح 8 مأموريات للشهر العقاري بالتجمعات العمرانية الجديدة موزعة على 8 محافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية – دمياط – مرسى مطروح – سوهاج – قنا – أسوان) والتى بدأ العمل بها من أمس.