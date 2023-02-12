اليوم السابع
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العاهل الأردنى: لن ينعم العالم بالاستقرار وقضية فلسطين ما زالت تراوح مكانها

الأحد، 12 فبراير 2023 12:04 م
العاهل الأردنى: لن ينعم العالم بالاستقرار وقضية فلسطين ما زالت تراوح مكانها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني
بيشوى رمزى

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قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إن محور مؤتمر القدس مرتبط بكل العرب، فالمدينة هي قبلة المسلمين، وبالتالي لن ينعم العالم بالاستقرار ومازالت القضية تراوح مكانها.
 
وأضاف أن فرص السلام على أساس حل الدولتين، ترتبط بتكثيف الجهود لوقف الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، بينما يبقى الاحتفاظ بالوضع التاريخي للمدينة المقدسة أولوية قصوى.
 
وطالب العاهل الأردني المجتمع الدولي بضرورة تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدا على دعم بلاده للمسيحيين في فلسطين لحماية مقدساتهم.

الجامعة العربية

مندوبية فلسطين

مهند العلكوك

مؤتمر القدس

القدس صمود وتنمية

الاحتلال الاسرائيلي

الرئيس السيسي

الملك عبد الله الثاني

فلسطين

إسرائيل



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