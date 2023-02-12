اليوم السابع
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الصحة: الأنفلونزا تتسبب في وجود ما يزيد عن 3 لـ 5 ملايين حالة إصابة خطيرة سنويا

الأحد، 12 فبراير 2023 11:44 ص
الصحة: الأنفلونزا تتسبب في وجود ما يزيد عن 3 لـ 5 ملايين حالة إصابة خطيرة سنويا الإصابة بالإنفلونزا
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان: تتسبب الإنفلونزا في وجود ما يزيد عن 3 إلى 5 مليون حالة إصابة خطيرة كل عام.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان أن تلقي اللقاح ضروري لتقوية المناعة والوقاية من المرض.
 
وأشارت وازة الصحة والسكان: لقاح الإنفلونزا متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات.
 
وكشف وزارة الصحة والسكان عن 7 حالات تزيد فيها خطورة الانفلونزا على صحة المصابين بها، وتتضمن:
 
1- أن يكون المريض يعاني من الربو أو السدة الرئوية أو أيا من أمراض الرئة المزمنة.
 
2- أن يكون المريض لدية تاريخ مرضي للكلي أو الكبد أو الجهاز العصبي أو القلب أو الأوعية الدموية بما في ذلك السكتة القلبية.
 
3- إذا كان المريض لديه مشاكل في وظائف العضلات تجعل من الصعب السعال أو البلع أو التخلص من الإفرازات في ممرات الهواء.
 
4- وإذا كان المريض مصابا بالسكري سواء كان من النوع الأول أو الثاني.
 
5- وإن كان المريض يعاني من ضعف المناعة بسبب الإيدز أو السرطان أو الأدوية المثبطه للمناعة أو يعاني من فقر الدم المنجلي.
 
6- إذا كان المريض يعاني من السمنة أو عمره أقل من 6 سنوات أو أكبر من 65 عاما والسيدات الحوامل ولفترة أسبوعين بعد الولادة.
 
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الصحة

الانفلونزا

كورونا

المناعة

السيدات الحوامل



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