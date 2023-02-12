الشباب والرياضة تنظم مع الأزهر بشمال سيناء برنامج الرواق للطفل والأسرة

شمال سيناء ـ محمد حسين

تنفذ مديرية الشباب والرياضة في شمال سيناء، بالتعاون مع منطقة شمال سيناء الأزهرية، برنامج الرواق الأزهرى ، تحت عنوان الدين وعنايته بالأسرة، وقال إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، إنه يتم تنفيذ البرنامج بمراكز الشباب والرياضة، وتم فى هذا السياق تنفيذ ندوة بمركز شباب الكوثر بمدينة الشيخ زويد بمشاركة أكثر من 50 طليع وطليعة.

وأضاف أنه يهدف البرنامج إلى، بث روح الولاء والانتماء والسلام بين الطلائع، ونشر الفهم الصحيح لتعاليم الإسلام السمحة طبقا للمنهج الْازهرى الوسطى، والبعد عن المفاهيم المغلوطة، وإلمام الطلائع بكافة امور دينهم للوقوف فى وجه التيارات والأفكار المنحرفة، والحفاظ عَلَى الهوية الإسلامية والعربية والوطنية ومناقشة قضايا المجتمع ومشاكله وإيجاد الحلول المناسبة له.

وقال أن البرنامج يأتى فى إطار تعزيز التعاون والمشروعات المشتركة بين الأزهر ووزارة الشباب والرياضة لتعزيز الهوية الدينية والوطنية والعربية لدى الشباب والنشء، والذى يعد وسيلة للتواصل القادر على مواجهة التحديات المعاصرة، بإيمان راسخ وفكر سليم، ومن خلاله يمكننا أن نربى أجيالا متمسكة بتراثنا العريق، مع تمسكها بأصولها وثوابتها.

واشار مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، إلى أن المحافظة شهدت فعاليات «نتشارك» المرحلة الثالثة من برنامج البرلمانات للمبادرات المجتمعية بشباب شمال سيناء بمركز شباب 6 أكتوبر، لافتا أن انطلاق فعاليات برنامج " نتشارك " ضمن المرحلة الثالثة من برنامج البرلمانات للمبادرات المجتمعية والتى تنظمها وزارة الشباب والرياضة فى 12 محافظة " شمال سيناء، أسوان، أسيوط، القاهرة، الإسكندرية، سوهاج، قنا، كفر الشيخ، دمياط، الجيزة، القليوبية، البحر الأحمر " من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدنى، بالشراكة مع اليونيسف، لإعداد المتدربين من أعضاء برلمانى الطلائع والشباب للفئة العمرية من 13 حتى 19 عامًا برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

وتابع أن البرنامج يتضمن تنفيذ ورش تدريبية لأعضاء برلمان الشباب والنشء بواقع 18 ورشة، على مدار شهر منذ انطلاقه، وتكون مدة التدريب بكل مركز شباب أربعة أيام بهدف تدريبهم على المهارات اللازمة لخلق كوادر فاعلة للمساهمة فى تنفيذ المبادرات المجتمعية التى ترتكز محاورها الرئيسية حول " تمكين الفتيات، التوافق المجتمعى، المواطنة والتعايش السلمى ونبذ العنف، دعم الوافدين من الدول ما بعد cop 27، الطاقة المتجددة، المشروعات الخضراء، البيئة، الصحة ".