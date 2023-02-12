وأضاف إبراهيم - في تصريح خاص لقناة السومرية نيوز اليوم الأحد - أنه تأكد وفاة شخصين من المفقودين الثمانية في حادثة الزلزال المدمر الذي تعرضت له تركيا، أحدهم في مدينة كهرمان مرعش والثاني امرأة في انطاكيا، لترتفع حصيلة الضحايا العراقيين إلى 9 أشخاص، مؤكدا استمرار البحث عن باقي المفقودين.



وأوضح أنه تم إنشاء غرفة عمليات خاصة وخصصت أرقام هاتفية وبريد إلكتروني لتلقي الاتصالات والمناشدات، ثم تقوم بتبليغ خلية الازمة التركية لتحرك فرق الإنقاذ نحو المبلغين، منوها إلى أن هناك فرقا في السفارة مهيأة لأي مدينة تصل منها مناشدات.



وتجاوزت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال سوريا قبل نحو أسبوع 34 ألفا إثر انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في البلدين، مع استمرار البحث عن ناجين رغم تضاؤل الآمال في العثور عليهم.