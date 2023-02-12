السجن 9 سنوات لمتهم بالاتجار فى الشابو وإحراز سلاح بدون ترخيص بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد بمعاقبة المتهم "م.ح" عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى المخدرات، كما عاقبته بالسجن 3 سنوات بتهمة إحراز سلاح بدون ترخيص بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات لضباط المباحث عن قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر والشابو بدائرة المركز وترويج بضاعته على نطاق واسع للمتعاطين وأصحاب الكيف، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المواد المخدرة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج، قد قضت بمعاقبة المتهم "ا.س" عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، كما عاقبته بالسجن 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة استعمال القوة وإحراز سلاح بدون ترخيص بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات لضباط المباحث عن قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر والشابو بدائرة المركز وترويج بضاعته على نطاق واسع للمتعاطين وأصحاب الكيف، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.