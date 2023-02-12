الرئيس الفلسطيني يصل جامعة الدول العربية لحضور مؤتمر دعم وحماية القدس

إبراهيم حسان

وصل قبل قليل، الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، مقر جامعة الدول العربية، لحضور مؤتمر دعم وحماية القدس.

وكان في انتظار الرئيس الفلسطيني، لدي وصوله جامعة الدول العربية، السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.