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الرئيس السيسي يصل أبو ظبى للمشاركة فى القمة العالمية للحكومات

الأحد، 12 فبراير 2023 06:52 م
الرئيس السيسي يصل أبو ظبى للمشاركة فى القمة العالمية للحكومات الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي للمشاركة في القمة العالمية للحكومات التي تبدأ فعالياتها غداً 13 فبراير، وكان في استقباله الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وأعقب ذلك لقاءً بين الزعيمين في قصر الشاطئ بأبو ظبي، تقدم الرئيس في مستهله بخالص التعازي في وفاة المغفور لها الشيخة مريم بنت عبد الله بن سليم الفلاسي، سائلاً الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
 
وأوضح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء شهد تأكيد خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية الوثيقة، والتي تنعكس على التنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين، بما يساعد على دعم استقرار المنطقة العربية وإقليم الشرق الأوسط، كما تناول اللقاء سبل مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية، وتنمية أطر التعاون في مختلف المجالات.
 

السيسى

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