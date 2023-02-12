الرئيس السيسي يجري جولة تفقدية داخل معرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2023"

إبراهيم حسان

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، جولة تفقدية، داخل معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول "إيجبس 2023".

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل قليل، في الجلسة الافتتاحية للدورة السادسة من معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول "إيجبس 2023".

وتقام فاعليات الدورة الحالية خلال الفترة من 12-15 فبراير تحت شعار( شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط: دعم العرض والطلب العالمى على الطاقة المستدامة ) بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الحدث الذى تنظمه مصر سنوياً ويحظى برعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى يؤكد حضوره القوى عاماً بعد الآخرعلى الساحتين الإقليمية والدولية باعتباره منصة مصرية تجمع قادة صناعة الطاقة على مستوى العالم والشركات العالمية للبترول والغاز والكيانات الدولية الكبرى والشركات التكنولوجية لإلقاء الضوء على الفرص الجديدة فى مصر بما يعزز اتجاهها للنمو والتطور وإبرام المزيد من الشراكات الدولية، وإقامة حوار مباشر بين صناعة البترول والغاز المصرية وقادة صناعة الطاقة فى العالم يتم ترجمة مخرجاته فى صورة فرص تعاون واستثمار مشترك، علاوة على عرض أفضل الممارسات والخبرات التى يمكنها تطوير ودعم الصناعة فى مجال البترول والغاز والطاقات المستدامة .

وأضاف الملا، أن انعقاد المؤتمر يأتى فى توقيت بالغ الأهمية على مستوى العالم، فى ظل تحديات جمة ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمى بصورة عامة وقطاع الطاقة بصفة خاصة والذى يعد فى مقدمة القطاعات التى تأثرت بالمشهد العالمى، كما أنه يأتى فى أعقاب مؤتمر المناخ Cop27 بشهور قليلة بما يعزز استكمال جهود خفض الانبعاثات فى صناعة البترول والغاز التى دعمتها مصر بشكل جوهرى من خلال مبادرتها لإشراك أطراف هذه الصناعة لأول مرة فى قمة المناخ بشرم الشيخ فى يوم لإزالة الكربون والذى كان بمثابة علامة فارقة فى جهود صناعة البترول والغاز لتحقيق الاستدامة والالتزام بمسئولياتها البيئية.

ويستقطب المؤتمر والمعرض أكثر من 32 ألف مشارك وما يتخطى ألفين من أعضاء الوفود و 41 شركة عالمية للبترول والغاز و500 عارض و260 متحدثاً، ويتضمن المعرض 12 جناحا دولياً وتتخطى جلساته 65 جلسة نقاشية .

وتتضمن أجندة المؤتمر جلسات حوار استراتيجية بحضور الوزراء ورؤساء كبريات الشركات العالمية للطاقة والبترول والغاز والتكنولوجيا، ومن أبرز المتحدثين هذا العام كادرى سيمسون مفوضة الطاقة والمناخ بالاتحاد الأوروبى، وهيثم الغيص أمين عام منظمة أوبك، والدكتورة أمانى أبوزيد مفوضة الطاقة بالاتحاد الإفريقى، كما تنظم مؤتمراً للتمويل والاستثمار فى الطاقة، ومؤتمراً تقنياً، ومؤتمراً للاستدامة فى الطاقة، وتخصيص جلسات لإزالة الكربون وخفض الانبعاثات، ومؤتمر المساواة فى قطاع الطاقة، ويخصص المؤتمر جوائزه السنوية التى ستشمل لأول مرة هذا العام جوائز للاستدامة فى مجال الطاقة.