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الرئيس السيسي: اكتشافات منتدى غاز شرق المتوسط تخفف أزمة الغاز فى أوروبا

الأحد، 12 فبراير 2023 10:01 ص
الرئيس السيسي: اكتشافات منتدى غاز شرق المتوسط تخفف أزمة الغاز فى أوروبا الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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رحب الرئيس عبد الفتاح عبد السيسي بالمشاركين فى مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول، قائلا: "أهلا وسهلا بكم في مصر.. وفى النسخة السادسة للمؤتمر.. واتمني لكم التوفيق". 
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته ضمن جلسة حوارية حول أهمية التعاون في مجال الطاقة وتغير المناخ، ضمن فعاليات افتتاح معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول "ايجبس 2023": "منتدي غاز شرق المتوسط والجهد اللى بنعمله مع شركات البحث والتنقيب هي اللى هتبقي العنصر الحاسم أن المنتدي يقوم بدوره في تخفيف أثار الأزمة والطلب على الغاز لأوروبا خلال المرحلة القادمة.. كل ما هيبقي في اكتشافات سواء في مصر أو لبنان أو أي دولة تانية وهذا الغاز يصل إلى أوروبا.. أتصور ده هيقلل من حجم الطلب الناتج عن الأزمة الروسية الأوكرانية". 
 
وتابع الرئيس السيسي: "عاوز أقول للأصدقاء الشركات الكبيرة أو الشركات التي تعمل في هذا المجال.. تأثرتم كثيرا بالانطباع عن فكرة الطلب على الغاز والطاقة خلال السنوات الماضية.. وده أثر على حجم ضخ الاستثمارات في مجال الطاقة الأحفورية "البترول والغاز".. وحجم المعروض ما كنشي بالمستوي المطلوب.. وخلال أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية الأسعار بقت زيادة.. وده معناه أننا لا نتأثر بالانطباع ونتعامل مع طلب الواقع.. واقع الطلب خلال السنوات الأخيرة".
 

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