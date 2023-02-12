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ضمن فعاليات معرض ومؤتمر مصر الدولى للبترول..

الرئيس السيسى يشهد جلسة حوارية حول أهمية التعاون فى مجال الطاقة وتغير المناخ

الأحد، 12 فبراير 2023 09:39 ص
الرئيس السيسى يشهد جلسة حوارية حول أهمية التعاون فى مجال الطاقة وتغير المناخ الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب ـ محمد عبد العظيم ـ محمد عبد المجيد

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بدأت منذ قليل، جلسة حوارية حول أهمية التعاون في مجال الطاقة وتغير المناخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن فعاليات افتتاح معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول "ايجبس 2023". 
 
ويعتبر معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول إيجبس 2023، الحدث الأهم بمنطقة شمال أفريقيا ودول البحر الأبيض المتوسط الذى يحرص على حضوره كافة الرؤساء التنفيذيين بقطاع الطاقة والبترول والغاز فى العالم، بالإضافة إلى نخبة من وزراء الطاقة وممثلى الحكومات ومسئولين رفيعى المستوى بالاتحاد الأوروبى وأمناء كبريات منظمات الطاقة الدولية وقادة الأعمال والمستثمرين فى قطاع الطاقة، لبحث أهم القضايا لدعم تقدم قطاع البترول والغاز، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات واستعراض أفضل الحلول والاستراتيجيات التى من شأنها تغيير مستقبل القطاع خلال السنوات المقبلة.
 
 

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