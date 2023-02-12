الرئيس السيسى للإسرائيليين: حان الوقت لتكريس ثقافة السلام والتعايش

كتب ـ سمير حسنى ـ محمد عبد المجيد

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن القضية الفلسطينية ما زالت أولوية لدى مصر والعرب، وتظل مكونا رئيسيا لعملنا المشترك، وجزءًا لا يتجزأ في وجدان الشخصية العربية، موجها حديثه للفلسطينيين قائلا: "تحقيق طموحكم المشروع في إقامة دولتكم بعاصمتها القدس الشرقية ونظل داعمين لصمودكم بالقدس وجميع أركان فلسطين".

أضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في المؤتمر رفيع المستوى لدعم مدينة القدس، كما أتوجه لإسرائيل حكومة وشعبًا، وأقول لقد حان الوقت لتكريس ثقافة السلام والتعايش بل والاندماج بين شعوب المنطقة، وأنه لهذا الغرض لقد مددنا أيدينا بالمبادرة العربية للسلام التي تضمن تحقيق ذلك وفقا لسياق عادل وشامل، فدعونا نضعها معا موضع التنفيذ ولنطوي صفحة الأمل من أجل الأجيال القادمة الفلسطينية والإسرائيلية على حد سواء.