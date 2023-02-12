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الخميس..آخر موعد لتقديم طلبات المشاركة فى الإشراف على حج الجمعيات الأهلية

الأحد، 12 فبراير 2023 04:00 ص
الخميس..آخر موعد لتقديم طلبات المشاركة فى الإشراف على حج الجمعيات الأهلية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة فى المؤسسة القومية لتيسير الحج   فى استقبال طلبات الراغبين في التقديم لمشرفي رحلة حج الجمعيات الأهلية ، وذلك حتى يوم الخميس  المقبل  على الموقع الإلكتروني للمؤسسةwww.hijjfoundation.com بعد استيفاء المرشح للنموذج المعد لذلك واعتماده من الجمعية التابع لها المرشح والتحقق من صحة البيانات من خلال الإدارة الاجتماعية .

ويشترط في المرشح للإشراف،أداء مناسك الحج ضمن بعثة حج الجمعيات الأهلية ،وأن يكون عضو مجلس إدارة أو عضو عامل بإحدى الجمعيات المقيدة طبقاً لأحكام القانون 149 لسنة 2019 ، وأن يتمتع باللياقة الصحية والبدنية والثقافة الدينية الصحيحة اللازمة لأداء المهمة بكفاءة عالية ،بالإضافة إلى اجتيازه الاختبارات التحريرية الإلكترونية والمقابلة الشخصية التي تجريها المؤسسة القومية لتيسير الحج وفقاً لمعايير شفافة ومنضبطة، وذلك للقضاء على أي شائبة قد تشوب عملية الاختيار باعتبار المشرف أحد العوامل الرئيسية المهمة في نجاح منظومة الحج .

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج  ،قد اعتمدت ضوابط اختيار مشرفي رحلة حج الجمعيات الأهلية لهذا العام بواقع مشرف لكل 45 حاجا، يخصص منها نسبة 80% على الأقل ممن سبق لهم الإشراف على حج الجمعيات ونسبة 20% للمشرفين الجدد .

كان أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات  المجتمع الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج قد اشار أنه ضمن شروط الترشح للإشراف ألا يزيد سن المرشحين الجدد على 50 عاما وألا يزيد سن المرشحين ذوي الخبرة على 55 عاما، كما يشترط في العضو العامل المتقدم للإشراف أن يكون مر على عضويته بالجمعية عامين على الأقل ويحسب التاريخ في 1/1/2023 وأن يكون من أغراض الجمعية تيسير الحج والعمرة.


التضامن

حج الجمعيات

مشرفي الحج الجمعيات

شروط حج الجمعيات

إشراف حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1444هـ

2023م

شروط مشرفى حج الجمعيات

معايير اختيار مشرفي حج الجمعيات

خطوات التقديم للإشراف على حج الجمعيات الاهلية



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