التعليم تنفى ربط المدارس النتيجة بالمصاريف

كتب محمد شرقاوى

كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن الدكتور رضا حجازي، وجه المديريات بإنهاء حركة التنقلات بين قدامى المعلمين تمهيدا لتسكين المعلمين الجدد في إطار مسابقة الـ 30 ألف معلم.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفائزين في المسابقة سوف يحصلون على تدريب لياقة بدنية وذهنية لمدة أسبوعين ودورة تربوية لمدة أسبوع، وبعد ذلك يستلموا العمل.

وأكد أنه تم البدء في توزيع الكتب الدراسية للطلاب على مستوى الجمهورية، على أن يتم الانتهاء منها خلال الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني.

وحول حجب نتائج بعض الطلاب، كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن هناك مدرسة حجبت نتيجة الطلاب لعدم دفع مصاريف الكتب، ولكن كان هناك توجيه سريع من الوزير بعدم ربط النتيجة بالمصاريف.

واختتم شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن أي شكوى ترد الوزارة من أي إدارة تعليمية أو مدرسة يتم التعامل معها على الفور بجدية شديد.