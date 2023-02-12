الأوقاف: كلمة الرئيس بمؤتمر دعم صمود القدس تاريخية تعبّر عن كل مسلم وكل عربي

كتب لؤى على

قال الدكتور محمد مختارجمعة، وزير الاوقاف، لا شك أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر دعم صمود القدس كلمة تاريخية عظيمة تحمل كل معاني العزة، وتعبر تعبيرًا واضحًا عن كل مسلم ، وكل عربي : مسلمًا كان أو مسيحيًّا، كونها جاءت تأكيدًا على حقوق المسلمين والمسيحيين وضرورة التعايش السلمي بين جميع أصحاب الديانات بالقدس الشريف، مع التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وسرعة رفع المعاناة عنه ، وأنه قد آن الأوان لذلك، فقضية أشقائنا الفلسطينيين لم ولن تموت، فهي قضية كل العرب والمسلمين، مع التأكيد على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته هو حق خالص للمسلمين.

واضاف وزير الاوقاف في تصريح له، يأتي ذلك تزامنًا مع احتفال الأمة الإسلامية كلها بذكرى الإسراء والمعراج التي ربطت بين المسجدين الحرام والأقصى برباط وثيق وجعلت مكانة المسجد الأقصى راسخة في وجدان كل مسلم، وتتجدد بتجدد الحديث عن ذكرى الإسراء والمعراج أو تحويل القبلة.