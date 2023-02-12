الأمين العام لحلف الأطلسى يعرب عن عدم رغبته في تمديد ولايته إلى ما بعد أكتوبر المقبل

وأورد راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأحد، هذا النبأ دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.

وكان يفترض أن يغادر "ستولتنبرج" (63 عاما) منصبه في شهر أكتوبر من السنة نفسها لتولي رئاسة البنك المركزي النرويجي، لكن قادة دول الحلف قرروا في شهر مارس عام 2022 بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تمديد ولايته حتى 30 سبتمبر 2023.