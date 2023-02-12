الأمن الإنساني.. الشرطة تنقذ كلبا محتجزا فى شقة بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

أنقذت قوات الحماية المدنية بالقاهرة "كلب" محتجز بأحد العقارات بمصر الجديدة ، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والإستجابة الفورية مع البلاغات والحوادث الطارئة .

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإحتجاز حيوان أليف "كلب" داخل شقة كائنة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

على الفور إنتقلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية.. وبالفحص تم التقابل مع المُبلغة (ربة منزل - مقيمة بعقار مجاور لمحل البلاغ) ، وأفادت بإحتجاز "الكلب" داخل الشقة المُشار إليها منذ بضعة أيام.

أمكن التوصل إلى مالك الشقة المُشار إليها ، وبإستدعائه وسؤاله أيدما سبق وتعهد بحسن رعايته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.