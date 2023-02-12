الأردن يسير طائرتين إلى مطار أضنة التركي لنقل مساعدات جراء الزلزال

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أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأنه وبناءً على التوجيهات الملكية السامية بمساعدة الأشقاء المتضررين من الزلازل في الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية الشقيقتين، قام سلاح الجو الملكي الأردني بتسيير طائرتين إلى مطار أضنة التركي لنقل ما مجموعه 480 خيمة عائلية من مستودعات المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لشؤون للاجئين في المملكة، لإيصالها إلى المتضررين من الزلازل في المناطق المنكوبة، من أصل 10 آلاف خيمة سيتم نقلها تباعاً عبر جسر جوي بين البلدين الشقيقين.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي أن، في بيان اليوم الأحد، الأردن مستمر بتقديم المساعدات إلى الأشقاء في المناطق المنكوبة في البلدين الشقيقين.