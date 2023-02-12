اعترافات مُثيرة لتاجرة مخدرات بعد ضبط 2 كيلو حشيش بحوزتها فى السلام

كتب أحمد حسنى

استمعت نيابة السلام، لأقوال متهمة بحيازة كمية كبيرة من مخدر الحشيش في مدينة السلام، وكانت أمرت النيابة بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واعترفت المتهمة بحيازة 2 كيلوجرام من مخدر الحشيش، بقصد الاتجار ووتوزيع المواد المخدرة على الشباب لكسب المال بطريقة سريعة.

ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام أول) حال تواجدها بمحل سكنها، وبحوزتها (كمية من مخدر الهيروين وزنت 2,250 كيلو جرام - كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الأيس - مبلغ مالى – 2 ميزان حساس - 2 هاتف محمول).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى ( 340 ألف جنيه تقريباً).