اليوم السابع
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أكرم القصاص
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ارتفاع عدد ضحايا زلزال سوريا وتركيا إلى نحو 35 ألفا

الأحد، 12 فبراير 2023 09:46 م
ارتفاع عدد ضحايا زلزال سوريا وتركيا إلى نحو 35 ألفا زلزال
أ ش أ

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ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب تركيا وسوريا إلى 35 ألف قتيل، حسب ما ذكرت قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الأحد، لافتة إلى أنه ومن المتوقع ارتفاع تلك الأعداد في ظل استمرار عمليات البحث والإنقاذ.

يشار إلى أن زلزالا بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا ، وأتبعه عدة هزات ارتدادية ما تسبب في وقوع أضرار واسعة النطاق في الدولتين.

يذكر أن القائم بأعمال السفارة العراقية في تركيا خليل إبراهيم قال إنه تم إجلاء نحو 75 عراقيا في مناطق الزلزال في تركيا.

وأضاف إبراهيم - في تصريح خاص لقناة السومرية نيوز اليوم الأحد - أنه تأكد وفاة شخصين من المفقودين الثمانية في حادثة الزلزال المدمر الذي تعرضت له تركيا، أحدهم في مدينة كهرمان مرعش والثاني امرأة في انطاكيا، لترتفع حصيلة الضحايا العراقيين إلى 9 أشخاص، مؤكدا استمرار البحث عن باقي المفقودين.

وأوضح أنه تم إنشاء غرفة عمليات خاصة وخصصت أرقام هاتفية وبريد إلكتروني لتلقي الاتصالات والمناشدات، ثم تقوم بتبليغ خلية الازمة التركية لتحرك فرق الإنقاذ نحو المبلغين، منوها إلى أن هناك فرقا في السفارة مهيأة لأي مدينة تصل منها مناشدات.

 


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