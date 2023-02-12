ففي تركيا، قال نائب الرئيس فؤاد أوقطاي - في مؤتمر صحفي السبت - إن عدد القتلى في البلاد ارتفع إلى 24 ألفا و617 شخصا.

وفي سوريا، بلغ العدد الإجمالي للوفيات المؤكدة 3575 حالة، بما في ذلك 2167 شخصا في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في الشمال الغربي وفقاً لمجموعة "الخوذ البيضاء" للدفاع المدني. حسبما أوردت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية.

وتم تسجيل 1408 حالة وفاة إضافية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، وفقاً لوسائل الإعلام الحكومية السورية التي نقلت عن وزارة الصحة في البلاد.

وكان زلزال بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر قد ضرب الاثنين الماضي، جنوب تركيا وأتبعه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة، ضرب شمال سوريا؛ ما أسفر عن سقوط آلاف الضحايا والمصابين وخلف أضرارا بعشر ولايات تركية ومناطق من الشمال السوري.