اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 فبراير 2023 05:02 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

ارتفاع حصيلة تبرعات بريطانيا لتركيا وسوريا بعد الزلزال المدمر لـ60.3 مليون جنيه استرليني

الأحد، 12 فبراير 2023 04:03 م
ارتفاع حصيلة تبرعات بريطانيا لتركيا وسوريا بعد الزلزال المدمر لـ60.3 مليون جنيه استرليني آثار الزلزال
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ارتفعت حصيلة التبرعات التي جمعتها لجنة إدارة الطوارئ والكوارث في المملكة المتحدة من أجل تركيا وسوريا بعد الزلزال المدمر 60.3 مليون جنيه إسترليني خلال ثلاثة أيام.

وقال الرئيس التنفيذي للجنة الطوارئ والكوارث البريطانية، صالح سعيد - حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الأحد، "يعد الدعم الذي في جميع أنحاء البلاد في الملاعب والشوارع الرئيسية والمجتمعات شهادة على تعاطف مذهل وكرم الشعب البريطاني ونحن بالفعل ممتنون للغاية".

وأضاف "قد صدمتنا جميعًا الصور التي رأيناها وسمعناها من تركيا وسوريا، والرغبة في مد يد العون تسطع".
كما شمل إجمالي التبرعات 5 مليون جنيه استرليني من الحكومة البريطانية.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة إدارة الطوارئ والكوارث هي مظلة تضم جمعيات خيرية تطلق مناشدات لجمع تمويلات على وجه السرعة للأشخاص المحاصرين في كوارث وأزمات إنسانية في جميع أنحاء العالم.

 


زلزال تركيا

زلزال سوريا

زلزال يضرب تركيا

عاجل زلزال الآن

زلزال إسطنبول

زلزال سوريا الآن

هل حدث زلزال منذ قليل

زلزال تركيا

زلزال تركيا 1992

زلزال تركيا 1999

زلزال اليوم

زلزال اليوم صباحا

زلزال تركيا 2023

سبب زلزال اليوم

مدة الزلزال اليوم

درجة الزلزال اليوم

زلزال يضرب مصر منذ دقائق

زلزال اليوم صباحا في مصر

هل يوجد زلزال اليوم

هل حدث زلزال اليوم في القاهرة

زلزال الإسكندرية اليوم

تعريف الزلزال

دعاء الزلزال

أسباب الزلزال

زلزال قبل قليل

خصائص الزلزال

توقيت الزلزال



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة