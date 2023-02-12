احتجاجات ضخمة فى إسبانيا للتنديد بتردى وضع المنظومة الصحية

كتب محمد جمال

نظم مئات الآلاف من العاملين في القطاع الصحى بإسبانيا احتجاجا فى مدريد، الأحد، بسبب ما يقولون إنه تدمير لمنظومة الصحة العامة نتيجة لإجراءات الحكومة المحافظة بالعاصمة، بحسب سكاى نيوز.