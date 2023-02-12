إليك أفضل 5 أوقات لشرب الماء.. منها بعد الاستيقاظ من النوم

كتبت ميرفت رشاد

يعد شرب كمية كافية من الماء أمرًا ضروريًا لأعضاء الجسم للعمل بشكل صحيح، إذا كان جسمك يعاني من الجفاف ، فقد تواجه العديد من المشكلات الصحية لذلك، يُنصح غالبًا بشرب كمية كافية من الماء لصحة جيدة، ربما تكون قد صادفت عدة نظريات حول شرب الماء وما هو الوقت المناسب، يقترح البعض شرب الماء أول شيء في الصباح، بينما يوصي البعض الآخر بتجنبه بعد الوجبات مباشرة، لمساعدتك على فهم وقت شرب الماء ومتى يجب تجنبه، وإليك أفضل وقت لشرب الماء، وفقًا لما نشره موقع "ndtv".

وكشفت أخصائية التغذية الهندية لوفنيت باترا، عن أفضل الأوقات لشرب الماء، والحالات التى يجب فيها عدم تخطى شرب الماء. المرات الخمس التي يجب فيها عدم تخطي الماء:

1. بعد الاستيقاظ من النوم: توصي خبيرة التغذية بشرب الماء كأول شيء في الصباح لأنه يساعد على تنشيط أعضائك بعد نوم ليلة سعيدة.

2. بعد التمرين: شرب كمية كافية من الماء بعد التمرين يمكن أن يساعد في إعادة معدل ضربات القلب إلى طبيعته، أيضًا ، تفقد الماء أثناء التمرن كعرق لذلك ، فإن شرب الماء بعد التمرين يساعد في منع الجفاف.

3. قبل الأكل: توصي خبيرة التغذية الهندية بشرب الماء قبل الأكل بنصف ساعة، من ناحية أخرى ، قد يؤدي شربه بعد الوجبات إلى مشاكل في الجهاز الهضمي.

4. عند المرض: يحتاج جسمك إلى الترطيب المناسب عندما يكون مريضاً، يساعد الجسم في الأداء السليم ويساعدك على التعافي بشكل جيد.

5. عند التعب: قد تشعر بالتعب عند الجفاف لذلك ، أعد شحن نظامك بالماء وابقى منتعشًا.