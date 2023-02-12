إصابة شخص فى انقلاب سيارة بالقنطرة شرق بالإسماعيلية

أصيب شخص باصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات، وجروح نتيجة انقلاب السيارة التى يقودها بالقنطرة شرق طريق كوبري السلام بالإسماعيلية وتم نقل المصاب إلى مستشفى ابوخليفة للطوارىء لاسعافه ورعايته طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة، يفيد ورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي عقب انفجار الإطار الأمامي بالقنطره شرق على طريق كوبري السلام .

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى مكان الحادث ودفع مرفق الإسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق اسعاف محافظة الإسماعيلية بسيارة إسعاف وأسفر الحادث عن إصابة محمد سلامة علي 47 سنه يقيم في رمانه بشمال سيناء، وأصيب كدمه بالصدر.

تم نقل المصاب إلى مستشفى أبوخليفة للطوارىء التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الإسعافات اللازمة، وجارى تحرير المحضر اللازم وإخطار الجهات المعنية لتتولى التحقيق.