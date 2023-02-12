اليوم السابع
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إحالة "لص" الدراجات الهوائية فى منطقة الزيتون للمحاكمة

الأحد، 12 فبراير 2023 07:00 ص
إحالة "لص" الدراجات الهوائية فى منطقة الزيتون للمحاكمة كلابش، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة الزيتون، بإحالة عاطل للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة الدرجات الهوائية.
 
وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة الدراجة الهوائية خاصته حال تواجدها بمدخل العقار سكنه.
 
بإجراء التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم).
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، كما تم بإرشاده ضبط الدراجة المستولى عليها بمكان إخفائها بالمنطقة سكنه.
 
باستدعاء المجنى عليه، تعرف على الدراجة واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 


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