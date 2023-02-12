اليوم السابع
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أكرم القصاص
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إجلاء رعايا روس من محيط منطقة الزلزال في تركيا

الأحد، 12 فبراير 2023 02:35 م
إجلاء رعايا روس من محيط منطقة الزلزال في تركيا آثار الزلزال
أ.ش.أ

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أكدت السفارة الروسية في تركيا أنه تم إجلاء مجموعة من المواطنين الروس إلى روسيا، اليوم الأحد، من مناطق قريبة من منطقة الزلزال في جنوب شرق تركيا. 

وقالت السفارة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "إنه تم نقل مجموعة تضم 39 مواطنا روسيا يعيشون ويعملون في محيط منطقة الزلزال في جنوب شرق تركيا ويرغبون في العودة إلى وطنهم من مطار أضنة صباح اليوم، ونظم موظفو السفارة عملية مغادرة المواطنين".

وضرب زلزال بقوة 7.8 درجة محافظة كهرمان مرعش في تركيا فجر الاثنين الماضي، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وخلف آلاف القتلى والجرحى، كما وصلت ارتدادات الزلزال إلى مدن شمال سوريا، حيث تسبب بمقتل وإصابة الآلاف، وتدمير آلاف المباني.

 


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