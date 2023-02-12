إجلاء رعايا روس من محيط منطقة الزلزال في تركيا

وقالت السفارة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "إنه تم نقل مجموعة تضم 39 مواطنا روسيا يعيشون ويعملون في محيط منطقة الزلزال في جنوب شرق تركيا ويرغبون في العودة إلى وطنهم من مطار أضنة صباح اليوم، ونظم موظفو السفارة عملية مغادرة المواطنين".

وضرب زلزال بقوة 7.8 درجة محافظة كهرمان مرعش في تركيا فجر الاثنين الماضي، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وخلف آلاف القتلى والجرحى، كما وصلت ارتدادات الزلزال إلى مدن شمال سوريا، حيث تسبب بمقتل وإصابة الآلاف، وتدمير آلاف المباني.