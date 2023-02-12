وقال سكيبيتسكي وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية، إن "روسيا مستعدة لبدء موجة تالية من التعبئة العسكرية لكن تجديد الجيش الغازي بالقوى البشرية لن يكون له تأثير حاسم على الوضع في الجبهة ولن يؤدي إلا إلى استنفاد أكبر للقوة المعتدية".



وتابع قائلا::" إن روسيا تستعد للموجة الثانية من التعبئة لكننا نعتقد أنهم سيؤجلونها لأنهم لم يتصدوا لجميع التحديات التي واجهوها خلال الموجة الأولى".



وأشار نائب مديرية المخابرات الأوكرانية إلى أنه في حال اتخاذ قرار جولة جديدة من التعبئة من قبل روسيا فسيواجهون المشاكل نفسها التي تتمثل في نقص الأسلحة والمعدات الحديثة والضباط القادرين على تدريب الكتلة الهائلة من المجندين غير المدربين على القتال .



وأضاف نائب رئيس مديرية المخابرات بوزارة الدفاع الأوكرانية فاديم سكيبيتسكي، أن روسيا ليست مستعدة لمثل تلك التعبئة على نطاق واسع.



ووفقًا لاخر تحديث استخباراتي بريطاني للموقف الأوكراني، فإن انخفاض مستوى تدريب الجنود والتنسيق غير الكافي ونقص الموارد في الجبهة أصبح من الأسباب الرئيسية وراء الارتفاع الحاد في عدد القتلى اليومي في العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا .