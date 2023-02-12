أنجولا وبولندا تتفقان على إعادة التعاون الثنائي في مكافحة الإرهاب

اش ا

قالت أمين عام وزارة الخارجية الأنجولية ازميرلادا موندونكا، أن بلادها عازمة على تطوير علاقاتها السياسية و الدبلوماسية مع بولندا وأنه تم التوصل إلى صياغات نهائية لاتفاقات تعاون في هذا الصدد توقع على مستوى رئيسي البلدين قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري.

جاء ذلك في ختام محادثات أجرتها المسئولة الأنجولية في العاصمة لواندا السبت مع نائب وزير الخارجية البولندي لشئون الشرق الأوسط و إفريقيا باول جابلونسكي، وتنص اتفاقات التعاون على تسهيل الإجراءات القنصلية لراغبي السفر من أبناء البلدين إلى البلد الأخر وتسهيل مهام رجال الأعمال و المستثمرين و تدشين منتدى لرجال الأعمال في البلدين والتعاون في مجالات البحث العلمي و نقل التكنولوجيا.

كما تنص الاتفاقات في ملاحقها الأمنية على تعزيز التعاون بين بولندا وأنجولا في مجالات مكافحة الإرهاب أسوة بالاتفاقات البولندية المبرمة في هذا الصدد مع دول في منطقة البحيرات العظمى من بينها رواندا والكونغو الديمقراطية و جمهورية إفريقيا الوسطى.

تجدر الاشارة إلى أن بولندا وأنجولا كانتا قد وقعتا إعلان صداقة وتعاون في الرابع والعشرين من أبريل عام 1997 إلا أن بنوده لم ينفذ معظمها وهو ما تسعى بولندا وأنجولا إلى إنجازه في أقرب وقت.