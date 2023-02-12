أمين أوبك: حضور الرئيس السيسى يعكس اهتمامه البالغ بصناعة الطاقة والنفط بشكل خاص

كتبت -مروة الغول

ألقي الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول ( أوبك) السيد هيثم الغيص كلمة في افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول ( إيجبس 2023)

وفي مستهل كلمته توجه أمين عام اوبك بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي علي رعايته لهذا الحدث الهام في الصناعة النفطية ، مشيرا إلى أن حرص سيادته علي حضور الافتتاح يعكس اهتمامه البالغ بصناعة الطاقة بشكل عام وصناعة النفط والغاز بشكل خاص تأكيدا علي دور مصر الريادي في أسواق الطاقة.

وأعرب الغيص عن سعادته بحضور افتتاح هذا المؤتمر في القاهرة لأول مرة كأمين عام لمنظمة اوبك، لافتا إلى أن أوبك احتفلت أمس بالقاهرة "باتفاق المعادى" التاريخي الذى تم التوصل إليه من قبل الخمس دول المؤسسة لمنظمة أوبك عام 1959 في نادي المعادي واليخت فى مصر والذى مهد الطريق لإنشاء منظمة أوبك بعدها بعام فى بغداد.

وأضاف الغيص أن مصر وأوبك يعملان دائما جنبا إلى جنب ، وأن مصر داعم رئيسى لإعلان التعاون المعروف بأوبك بلس والذى أكدت مجموعة العشرين والدول المستهلكة الرئيسية على دوره الإيجابى والبناء فى دعم استقرار أسواق البترول العالمية.

وأكد الغيص أن أوبك ملتزمة بدعم استقرار السوق والاستثمارات بهدف تلبية الطلب المتزايد ودعم جهود خفض الكربون ، مشيرا إلى أن توقعات أوبك الأخيرة أظهرت أن الطلب على الطاقة يتزايد وسيصل إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا خلال العام الحالى وذلك فى ظل معاناة صناعة البترول من تراجع الاستثمارات بشكل كبير خلال السنوات الماضية.

وأشار أن أوبك تتوقع أن صناعة البترول تحتاج استثمارات تبلغ حوالى 12 تريليون دولار حتى عام 2045 بواقع 500 مليار دولار سنويا، مشددا على أهمية الاستثمار فى أمن الطاقة كمكون رئيسى للنشاط الاقتصادى وتوفر الطاقة والاستقرار بأسواق الطاقة.

ودعا الغيص كل المعنيين بشئون التغيرات المناخية أن ينظروا للقضية بمنظور آخر وأن يعملوا نحو انتقال طاقى يضمن أمن الطاقة للجميع، مشيرا إلى أن استضافة مصر الرائعة لمؤتمر المناخ COP27 وفرت منصة استراتيجية لدعم تحول طاقى متوازن وعادل وأن COP28 ستنعقد فى دولة الإمارات العضو فى منظمة أوبك مما يمثل فرصة جديدة لايجاد حلول جماعية ومستدامة .

وفى ختام كلمته وجه الغيص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى ولوزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا على توفير فرصة لمشاركة الآراء والرؤى والأفكار من خلال مؤتمر إيجبس.