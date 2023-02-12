اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 فبراير 2023 03:46 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

أشتية: جنود الاحتلال والمستوطنون يتبادلون الأدوار بارتكاب جرائم القتل بحق شعبنا

الأحد، 12 فبراير 2023 03:00 ص
أشتية: جنود الاحتلال والمستوطنون يتبادلون الأدوار بارتكاب جرائم القتل بحق شعبنا محمد أشتية
اش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن جنود الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين يتبادلون الأدوار في ارتكاب جرائم القتل المروعة بحق الشعب الفلسطيني، التي كان آخرها قتل المستوطنين مساء السبت، الشاب مثقال سليمان عبد الحليم ريان (27 عاما).
 
وحمل أشتية -في تصريحات له اليوم- سلطات الاحتلال، المسئولية الكاملة عن قتل الشاب ريان، والاعتداءات المتواصلة من جنود الاحتلال والمستوطنين على منازل المواطنين وممتلكاتهم في المدن والبلدات والقرى والمخيمات، مطالبا الأمم المتحدة، بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني من تلك الجرائم المتواصلة، وعدم السماح للجناة بالإفـلات من العقاب.
 
وتقدم أشتية بأحر التعازي وصادق مشاعر المواساة من عائلة الشهيد ريان، سائلا المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.
 

أشتية

الاحتلال الاسرائيلى

رئيس الوزراء الفلسطيني

اخبار فلسطين



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة