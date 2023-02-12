أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 12-2-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 12-2-2023.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: ركاز القابضة للاستثمارات المالية، وشركة النصر للأعمال المدنية، وبنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وبلتون المالية القابضة.

البورصة تخسر 15 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.086 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 471 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 66.3 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.63% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.54%، والعرب على 6.83%، واستحوذت المؤسسات على 44.19% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.80%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 158.5 ألف جنيه، 3.9 مليون جنيه، 114.3 مليون جنيه، 31.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 82.8 مليون جنيه، 67.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 17287 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 2869 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 20334 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 7116 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 2900 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 4377 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 3448 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 1252 نقطة.

وصعدت أسهم 63 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 62 شركة، ولم تتغير مستويات 77 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 21.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.96%.

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 3.300 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.58%.

- بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية بسعر إغلاق 13.600 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.24%.

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 0.786 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.12%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 68.880 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.36%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- البنك التجاري الدولي (مصر) بسعر إغلاق 56.200 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.73%.

- مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر بسعر إغلاق 21.350 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.26%.

- مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو بسعر إغلاق 153.470 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.68%.

- برايم القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.474 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.27%.

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 13.050 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.19%.