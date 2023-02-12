أحدث مركز للمستثمرين وذوى الهمم يقدم خدمات الكهرباء إلكترونيا.. صور

كتبت رحمة رمضان

رصدت اليوم السابع فى جولة داخل أحدث مركز خدمة عملاء على مستوى الجمهورية مخصص للمستثمرين والمواطنين من ذوى الهمم لتقديم خدمات الكهرباء إلكترونيا بشرم الشيخ، التابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، وذلك بدون الحاجة إلى وجود أى من الموظفين داخل المركز.



وأوضح المهندس محمد سلامة مدير عام التشغيل بهندسة كهرباء شرم الشيخ ، أنه بناء على توجيهات المهندس سامي أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، تم الانتهاء من إنشاء مركز خدمة عملاء بقطاع جنوب سيناء بمدينة شرم الشيخ، ويشمل مركز خدمة لذوي الهمم بأحدث المواصفات والتكنولوجيا الحديثه وبه عدد من ماكينات خدمة العملاء مخخصة لذوى الهمم، بالإضافة إلى مركز خدمة المستثمرين وبه صالة لخدمة المستثمرين على أعلى مستوى لخدمة أهالى سيناء.



وأضاف سلامة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم إنشاء صالة خدمة عملاء للجمهور وبه عدد 14 شباك أمامى وخلفى يقدم خدمة مميزة للمواطنين ويقوم بتقديم كافة الخدمات الخاصة بالشركة ومركز للمنطقة الذكية حيث يقوم المستثمر بالحصول على الخدمات دون الاحتياج إلى أحد من العاملين.



وتابع سلامة، أن قطاع جنوب سيناء والذى يضم كل من رأس سدر، أبو رديس ، أبو زنيمة، سانت كاترين ، الطور ، سانت كاترين ، شرم الشيخ ودهب و نويبع و طابا ويشمل حوالى 45 مركز وقرية ، يبلغ عدد المشتركين به حوالى (119 الف) مشترك تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى 2022 وتم ادخال المنظومة الجديدة للعدادت مسبوقة الدفع حيث وصل عدد المشتركين (43 الف) ، وايضا تم تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بتكلفة بلغت مليار و 700 مليون جنيه.



أوضح سلامة أن مركز خدمة عملاء المستثمرين و ذوى الهمم الهمم يقدم كافة خدمات المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء يستطيع من خلالها المواطن الحصول على الخدمة التى يحتاجها في أي وقت من قائمة تتضمن 26 خدمة ومنها (دفع الفواتير - طلب عداد قانوني - طلب شهادة بيان استهلاك - ادخال قراءة العداد - احسب فاتورتك - تركيب عداد بدل فاقد - فحص عداد - توصيل التيار الكهربائي للمنشآت الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة - خدمة الأعطال والشكاوى ... وغيرها من الخدمات).







