5 إجراءات لاستخراج بيان بصلاحية موقع البناء.. تعرف عليها

كتبت – مرام محمد

يتساءل الكثيرون عن ضوابط واشتراطات إصدار بيان بصلاحية موقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، خاصة وأن بيان صلاحية الموقع للبناء يعد أولى المستندات المطلوبة قبل التقدم لطلب رخصة البناء.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية خطوات إصدار بيان بصلاحية موقع للبناء.

أولا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

1- مالك الأرض أو وكيل الأعمال بتوكيل رسمى موثق

2- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة

ثانيا: المستندات المطلوبة

1- صورة عقد الملكية

2- صورة بطاقة الرقم القومي

3- رسم كروكى للموقع والطرق المؤدية إليه يوقع عليه مهندس نقابى

4- الإيصال الدال على سداد الرسوم المستحقة

ثالثا: الإجراءات

1- يتقدم المواطن بطلب للجهة الإدارية لاستخراج بيان بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية يحدد بالطلب عنوان وحدود الموقع مرفقاً به:

- الايصال الدال على سداد الرسوم

- صورة من بطاقة الرقم القومي

2- بيان استلام الطلبات

يتعين على الجهة الإدارية إعطاء طالب البيان ما يفيد إستلام الطلب يوم التقديم .

3- معاينة الموقع

على مهندسي الجهة الإدارية معاينة الموقع ومراجعة الموقف من خلال البيانات التي لدى الجهة الإدارية .

4- إصدار البيان

تقوم الجهة الإدارية بإصدار بيان بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية خلال أسبوع من تقديم الطلب.

5- رفض الطلب

في حالة وجود موانع بالموقع يجب إصدار بيان به الأسباب التي تمنع إصدار بيان الصلاحية خلال أسبوع من تقديم الطلب.

جدير بالذكر أن المادة (40) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، نصت على: "تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع طبقا للنموذج المرفق باللائحة التنفيذية أو إخطاره بالموانع التى تحول دون إصدار البيان، وذلك خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب طبقًا لأحكام المادة - (19) من هذا القانون".

"ويقدم طلب الحصول على الترخيص من المهندس أو المكتب الهندسي المعتمدة إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مرفقا به المستندات اللازمة ويكون من يصدر الترخيص باسمه مسئولاً عما يقدمه من بيانات ومستندات متعلقة بحقه في الترخيص".

"وفي جميع الأحوال لا يترتب على منح الترخيص أو تجديده أي مساس بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية".

"ويكون المهندس أو المكتب الهندسي مسئولاً عن استيفاء المستندات وعن أعمال التصميم وعليه الالتزام عند مراجعة الرسومات وتعديلاتها بالاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الخاصة بالموقع والكودات والأصول الفنية والمواصفات القياسية المصرية المعمول بها وقت التقدم بطلب الترخيص، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات الواجب إرفاقها بطلب الترخيص".