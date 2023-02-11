وفاة معلمة أثناء عملها في أول أيام الفصل الدراسى الثانى والتعليم تنعيها

سوهاج محمود مقبول

نعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المعلمة وجدان محروس فرغلي معلمة مواد تجارية بمدرسة مشطا الثانوية التجارية بإدارة طما التعليمية، والتى وافتها المنية أثناء أداء عملها اليوم السبت أول أيام الفصل الدراسي الثاني بأزمة قلبية مفاجئة.

وجاء النعى متضمنا أن المغفور لها إحدى النماذج المشرفة في العملية التعليمة بمحافظة سوهاج وأنه طبقا لشهادة رؤسائها وزملائها في العمل كانت من الحريصات على أداء عملها من أجل تقديم الرسالة السامية في إعداد أجيال من الطلاب.

كانت مديرية التربية والتعليم بسوهاج تلقت بلاغا من إدارة طما التعليمة بوفاة إحدى المعلمات داخل مدرسة مشطا الثانوية التجارية، بدائرة مركز طما شمال المحافظة.

وتبين عقب الإنتقال وفحص البلاغ عقب إحالته للأجهزة الأمنية المعلمة "وجدان محروس فرغلي تقيم بدائرة مركز أبوتيج، ولها محل إقامة آخر بمساكن قرية العتامنة، وتعمل مُعلمة بمدرسة مشطا الثانوية التجارية، دائرة مركز طما، إلى مستشفى طما المركزى على إثر إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة أثناء تواجدها داخل الحصة المدرسية وتوفيت عقب ذلك