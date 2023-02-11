وصول أول طائرة إجلاء لرعايا تونسيين من مناطق الزلزال بتركيا

إيمان حنا

وصلت، صباح السبت، إلى مطار تونس قرطاج الدولى، أولى رحلات الإجلاء التي برمجتها القنصلية العامة لتونس، بأسطنبول لنقل 11 مواطنا تونسيا، يقيمون بالمناطق التي تضررت من الزلزال بجنوب تركيا. وفق "إذاعة شمس التونسية".

ومن جانبه قال مدير الدبلوماسية العامة والإعلام بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد الطرابلسي، أن تونس تمكنت في رحلة الإجلاء الأولى، من تأمين وصول 11 مواطنا تونسيا مقيما بالمناطق المتضررة إلى الأراضي التونسية من بينهم عائلتين، مشيرا إلى أن عمليات الإجلاء مازالت متواصلة لفائدة التونسيين الراغبين في ذلك حتى في صورة فقدانهم لوثائق وجوائز السفر، إذ ستوفر لهم تونس تصريح للمرور.

وأبرز الطرابلسي أن الخطوط الجوية التونسية ساهمت في تأمين هذه الرحلة في أفضل الظروف وستتكفل كذلك بإيواء الأشخاص الذين يقطنون في مناطق بعيدة بالجمهورية التونسية.

وأضاف أن القنصلية العامة للجمهورية التونسية باسطنبول أرسلت اليوم السبت حافلة لمحافظة أضنا لجلب 50 تونسيا، مؤكدا أن كل تونسي يتصل بالقنصلية العامة سيتم التجاوب معه وإجلاؤه في القريب العاجل.

وأكد أنه إلى حد الآن لم يتم تسجيل أي إصابة أو حالة وفاة لأي مواطن تونسي، مبينا أن العدد الجملي للتونسيين المقيمين بالمناطق المنكوبة يقارب 500 شخص.