وزير العدل ومحافظ الإسكندرية يفتتحان فروعا جديدة للشهر العقارى.. صور

الإسكندرية - جاكلين منير

افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، يرافقهما المستشار أشرف حجازي مساعد وزير العدل للشهر العقاري، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لأبنية المحاكم، اليوم السبت، 3 فروع جديدة للشهر العقاري بمحافظة الإسكندرية، هي فرع توثيق جرين بلازا بمنطقة جرين بلازا بسموحة، وفرع توثيق رويال بلازا بالمنتزه، وفرع توثيق المنتزه، حيث تفقدوا مبنى الفروع الجديدة والتقوا بالموظفين والمواطنين .

وخلال الافتتاح ثمن محافظ الإسكندرية دور وزارة العدل وما تقدمه من تطوير فيما يخص المواطنين، كما وجه الشكر والتقدير للمستشار عمر مروان وزير العدل ولمساعديه على ما يبذلونه من جهود كبيرة تعبر عن إيمان وزارة العدل بحرصها علي خدمة المواطنين، وهو ما يراه الجميع اليوم من افتتاح المكاتب الجديد بمدينة الإسكندرية ، مُثمنا حرص الوزارة على تطوير مكاتب الشهر العقاري، و التخفيف عن المواطنين ورعايتهم والاهتمام بشؤونهم.

وأوضح الشريف أن ما حدث في مكاتب الشهر العقاري من تطوير وربطها ببوابة مصر الرقمية وزيادة عدد المكاتب قضى تماما على التكدس وانتظار المواطنين أمام المكاتب لساعات طويلة، وأصبح بإمكان المواطن عمل توكيل أو توثيق أو أي إجراء خلال دقائق دون معاناة، وهذا ما يتفق مع التحول الرقمى الذي بدأت في تطبيقه الحكومة المصرية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن جانبه، وجه وزير العدل دعوته للقائمين على المكتب لحسن معاملة المواطنين، مشيراً بأن هذا هو الدور الأساسي الذى تسعى إليه الوزارة، موضحا لهم ضرورة الاستمرار في المتابعة لإنجاز المعاملات المقدمة للمواطنين في أقل وقت ممكن.

كما أكد وزير العدل على أن السيارات المتنقلة والتابعة لوزارة العدل ما هى إلا لدعم المكاتب التي بها كثافة كبيرة من المواطنين لتيسير الخدمة، أو الأماكن الخالية والنائية، كما أكد على أن ما تم افتتاحه من مكاتب جديدة مؤخرا ومنها في مدينة الإسكندرية ، سيبدأون العمل كفترة مسائية، وذلك تيسيرا على المواطنين وخاصة ممن يعملون صباحا وتمنعهم ظروف أعمالهم من التعامل مع مكاتب الشهر العقاري.

وأوضح وزير العدل، أن المواطن الذى يثبت بأنه مريض بشهادة طبية حكومية وأن حالته الصحية تمنعه من التوجه لمكتب الشهر العقاري، يتم التعامل معه فورا بالذهاب إليه في منزله واستخلاص ما يريده من أوراق وطلبات التوثيق.



افتتاح افرع جديدة للشهر العقارى بالاسكندرية



افتتاح افرع جديدة للشهر العقارى بالاسكندرية



افتتاح افرع جديدة للشهر العقارى بالاسكندرية