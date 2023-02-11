وزير التنمية المحلية يختتم زيارته للغربية بتفقد معرض "أهلاً رمضان"

الغربية محمد طارق

تفقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية مساء اليوم، خلال جولته الميدانية بمحافظة الغربية يرافقه الدكتور طارق رحمي، معرضين لأهلا رمضان بحي أول وثان طنطا واللذان أقامتهما المحافظة ضمن سلسلة من المعارض المنتشرة بمختلف مدن ومراكز المحافظة تنفيذاً لتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير السلع الغذائية بالأسعار الاقتصادية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالتوسع في إقامة المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة مناسبة، ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ونجوى العشيري السكرتير العام للمحافظة.

وأشاد اللواء هشام آمنة بمستوى جودة المنتجات المعروضة والتخفيضات الموجودة في المعرض لكافة السلع الأساسية والخضروات والفاكهة ، وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن جميع المحافظات تقوم خلال الفترة المقبلة بالتوسع في عدد المنافذ والشوادر وخاصة في المناطق الأكثر احتياجاً والقرى للتخفيف عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة وجودة مناسبة بالتعاون مع عدد من الوزارات ومنها التموين والتجارة الداخلية والغرف التجارية .

ووجه " آمنة " القائمين علي المعرض وجميع العارضين بحسن استقبال المواطنين والتعامل معهم وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم من السلع والالتزام بالأسعار المعلنة طول مدة المعرض خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك ، كما وجه الوزير بقيام الجهات التنفيذية بمحافظة العربية بحملات مكثفة على كافة المنافذ والمحلات التجارية للتأكد من عدم المغالاة في الأسعار وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .

ومن جانبه أكد المحافظ على أن التعاون الجاد مع التجار والعارضين واستجابتهم لخفض الأسعار هو أحد أسباب نجاح المعرض والإقبال الشديد عليه من قبل المواطنين، مؤكدا أن هذه المعارض تأتي أيضًا ضمن جهود المحافظة لضبط أسعار السلع الغذائية والحيوية في الأسواق، التصدي لاحتكار التجار الجشعين، مضيفا أن المحافظة تسعى حاليا في التوسع في إقامة الشوادر ومعارض السلع الغذائية في المناطق والأحياء الشعبية ذات الكثافة العالية والقرى الأكثر احتياجا.