وزير التنمية المحلية يتابع جهود تطوير مصنع القمامة بالمحلة والنقطة الوسيطة بزفتى

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أعمال إنشاء المحطة الوسيطة لتجميع ونقل المخلفات البلدية الصلبة وأعمال تطوير مصنع تدوير القمامة بالمحلة الكبرى، وذلك في إطار خطة الوزارة لرفع كفاءة منظومة جمع ونقل المخلفات بالمحافظة وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، والمهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد الوزير للتخطيط ونجوى العشيري السكرتير العام للمحافظة .

وشهد وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية تجربة تشغيلية لعملية تجميع ونقل القمامة داخل المحطة الوسيطة بزفتى، كما تفقدا المبني الإداري .

وأكد اللواء هشام آمنة على متابعة القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء لمنظومة المخلفات الجديدة بالمحافظات بعد الدعم الذى قامت به الدولة خلال الفترة الماضية فيما يخص مشروعات البنية التحتية لمنظومة النظافة من مدافن صحية ومحطات وسيطة ومتحركة بما يساهم في شعور المواطن بتحسن في الخدمة .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الفترة الماضية شهدت رفع كفاءة عدد من خطوط التدوير بمصنع دفرة ، كما تم رفع التراكمات من مصنع دفرة للمدفن الصحي والتي بلغت حوالى 158 ألف طن .

وأشار اللواء هشام آمنة إلي أن الوزارة قامت بدعم المحافظة لرفع تراكمات تاريخية حجمها 74 ألف طن بتكلفة 37 مليون جنيه بدفرة والمحلة الكبرى وكذا انشاء ورفع كفاءة عدد 3 مصنع تدوير مخلفات بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه ( دفرة " تم التسليم الابتدائى " – المحلة الكبرى " جارى التنفيذ " ) ، مشيراً الي أنه مدرج ضمن مشروع تطوير مصرف كتشينر الممول بقرض من البنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية اعمال بإجمالى تكلفــــة قدرهـــا 20,1 مليون يورو بعدد 5 مراكز تشمل تنفيذ عدد من المشروعات منها مصنع تدوير دفره بالغربية بطاقة 1800طن/يوم بتكلفة قدرها 13 مليون يورو، محطة وسيطة بقطور الغربية بطاقة 300طن/يوم بتكلفة قدرها 1,6 مليون يورو، تأهيل ورفع كفاءة 5 جراجات بالغربية (طنطا – قطور – المحلة – سمنود – السنطا) بتكلفة قدرها 3 مليون يورو ، شراء معدات الجمع والنقل 5 مراكز بالغربية (طنطا – قطور – المحلة – سمنود – السنطا) بتكلفة قدرها 2,5 مليون يورو .

ومن جانبه أشار رحمي إلى أن المحافظة قامت بالتعاون مع وزارة البيئة في إنشاء عدد 2 نقطة وسيطة بسمنود وزفتى وتم الانتهاء منهما بنسبة 100% حيث تم إنشاء محطة زفتى على مساحة 11180 م٢ بإجمالي تكلفة 15 مليون جنيه وتتكون من بوابة دخول، ميزان باسكول ، منطقة تحميل بسعة 200 طن في اليوم ،منطقة مناورة لحركة الشاحنات ، مبنى إداري ،طرق داخلية ومساحة خضراء، وذلك لخدمة أهالي مدينة زفتى وقراها.

وأكد المحافظ على الدور البيئي للمحطة كونها توفر آلية مرنة لنقل المخلفات وتقليل استهلاك المركبات للوقود، إلى جانب الحد من الانبعاثات والروائح والتلوث البصري.

كما تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية أعمال تطوير ورفع كفاءة مصنع تدوير المخلفات بالمحلة الكبرى، وذلك بحضور (النائب محمود الشامي، النائب عبد المنعم إمام والنائب أحمد بلال) أعضاء مجلس النواب عن مدينة المحلة الكبرى.

ووجه وزير التنمية المحلية بتشكيل لجنة من وزارة البيئة ووزارة التنمية المحلية والانتاج الحربي والمحافظة لمراجعة الاعمال الجارية في مصنع المحلة وتجهيزه للافتتاح.

وأوضح رحمي أن المحافظة قامت بتطوير المصنع والذي يضم (2 خط تدوير وخط ويند شيفتير) بطاقة إنتاجية (تصميمة) 25 طن/ ساعة، وتم تطويره من خلال تركيب الخط الكوري الجديد لتدوير القمامة بطاقة استيعابية 20 طن ساعة.

يذكر أن المحافظة قامت من خلال وزارة التنمية المحلية برفع 287 ألف طن من التراكمات التاريخية ورفع الخردة والمعدات المعطلة واتخاذ إجراءات التخريد أو الإصلاح، كما تم استكمال البلاطات الخرسانية لأرض المصنع وتوفير قطعة أرض بمساحة 4س 3ط 9 ف في محيط المصنع لاستخدامها كنقطة ترحيل لحين الانتهاء من تطوير المصنع.