وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية يتفقدان مركز السيطرة الموحد

الغربية محمد طارق

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة ووحدة المتغيرات المكانية إلى جانب تفقد أعمال بناء مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وقال وزير التنمية المحلية، أن الدولة المصرية تسعى جاهدة بتوجيهات من رئيس الجمهورية ومتابعة رئيس مجلس الوزراء إلى رقمنة الخدمات التي يقدمها الجهاز الإداري للدولة للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة وضمان سرعة وجودة تلك الخدمات.

ووجه وزير التنمية المحلية بضرورة حصول رئيس المركز التكنولوجي الجديد بالديوان العام للمحافظة علي الدورات والبرامج التدريبية الحديثة التي تتيحها وزارة التنمية المحلية في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بما يؤهله وجميع العاملين للتعامل مع أحدث البرامج الخاصة بعمل المراكز التكنولوجية.

وأوضح محافظ الغربية، أنه تم إنشاء المركز داخل الديوان العام بتكلفة 1,5 مليون جنيه لتقديم اكثر من ٤٩ خدمة إلى جانب تلقي الشكاوى، كما قامت المحافظة بتشغيل وتطوير 12 مركز تكنولوجي على مستوي المحافظة لتقديم كافة الخدمات المميكنة حصل 10 مراكز منهم على شهادة الايزو 9001.

وفي السياق ذاته افتتح الوزير والمحافظ مركز البنية المعلوماتية والذي يضم وحدة المتغيرات المكانية وغرفة المراقبة المركزية حيث تم الانتهاء من تركيب 100 كاميرا داخل وخارج ديوان عام المحافظة.

وأشار رحمي إلى أن المحافظة قامت بخطوات ملموسه نحو التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الالكترونية للديوان العام والمصالح الحكومية ، حيث قامت المحافظة بتوصيل الألياف الضوئية لعدد 1527 وحدة حكومية بالإضافة الى توصيل عدد 688 مصلحة حكومية بنسبة تنفيذ بلغت 45,77%، كما تم تركيب 127 نقطة ربط داخل ديوان عام المحافظة لتشغيل التحول الرقمي بإدارات الديوان العام عن طريق وزارة التخطيط .

وأوضح رحمي أن المحافظة قامت بتوفير عددا من البرامج الإلكترونية لميكنة العمل بالديوان بالتعاون مع الوزارات المختلفة منها نظام الذاكرة المؤسسية والنظام المالي المتكامل وغيرها من البرامج.

وفي سياق آخر تفقد اللواء هشام آمنة والدكتور طارق رحمى أعمال انشاء مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والذي يتم إنشائه على مساحة 285 متر مربع داخل ديوان عام المحافظة بتكلفة 10.7 مليون جنيه.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة هى شبكة موحدة ومؤمَّنة لجميع الجهات الإدارية بالدولة طبقاً لأحدث المعايير العالمية ، لافتاً إلى أن الشبكة تعمل على تحقيق سرعة الإستجابة بينها وبين غرف عمليات الجهات المعنية لخدمة المواطنين ، كما تتيح البيانات والإجراءات الحديثة لدعم وإتخاذ القرار.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن الشبكة الوطنية تأتى في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحقيق التكامل والتعاون بين كافة الجهات المعنية بالدولة لسرعة تقديم خدمات الطوارئ والمرافق واحتواء الأزمات وإدارتها بكفاءة تامة وعالية في أقل وقت ممكن .

وأشار محافظ الغربية أن المشروع يعد إنجاز تاريخي ونقلة حضارية كبرى لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة، حيث تتضمن الشبكة جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية بكفاءة تامة وخلال إطار زمني محدد، عن طريق تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة ، مؤكدا أن الشبكة تدعم جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة، وتعد من أكبر المنظومات من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.

يذكر أن الشبكة تهدف الى ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية.