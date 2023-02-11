"هل يمكنك معرفة مكانها؟".. ناسا تنشر صور الأهرامات من محطة الفضاء الدولية

كتبت رباب فتحى

شاركت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا مؤخرًا صور لمصر مأخوذة من محطة الفضاء الدولية أثناء دورانها على ارتفاع 409 كيلومترات فوق الأرض. ونشرت الوكالة صوراً عبر موقع "انستجرام" أخذت عبر الأقمار الصناعية من ثلاثة مواقع مختلفة على الأرض منها الأهرامات في مصر.

وعلى موقع الوكالة الرسمي على "انستجرام"، كتبت ناسا ""ما يحتاجه العالم الآن. تم التقاط صورا للأرض من وجهة النظر الفريدة لمحطة الفضاء الدولية (ISS) حيث كانت تدور على ارتفاع 254 ميلاً (409 كيلومترات) فوقها."

وكتبت أن رائد الفضاء كويشي واكاتا من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXAjp ) كان المصور وراء العدسة.

وقالت ناسا فى الملخص التعريفى تحت المنشور، إن الصورة الأولى لبحيرة بايكال ، الواقعة في روسيا ، مغطاة بالكامل بالجليد. ويضيفون أن "حافة الأرض يبرزها التوهج الأزرق للغلاف الجوي ، المتناقض مع ظلام الفضاء".

والصورة الثانية هي صورة لشبونة في البرتغال والتُقِطت في 4 فبراير. نهر تاجوس يقسم المدينة المترامية الأطراف ذات الأسقف القرميدية الطينية الحمراء التي تتلاشى إلى مناطق خضراء أقرب إلى الداخل.

بالنسبة للصورة الثالثة ، التي تلتقط الأهرامات في القاهرة المصرية ، كتبت وكالة الفضاء: "القاهرة ، مصر ، في 4 فبراير 2023. المدينة تقع على أرض بلون الرمال ، وتفاصيل الشوارع. هل يمكنك أن تعرف مكان الأهرامات؟ "

وأضافوا تلميحا وقالوا إن الأهرامات تظهر على شكل "ثلاث مربعات مظللة جزئيا بالقرب من أقصى يسار الصورة حيث يتقاطع التطور العمراني مع المناظر الطبيعية الصحراوية".