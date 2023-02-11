هطول أمطار متوسطة بالشرقية وطقس مائل للبرودة غائم جزئيا.. صور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

شهدت محافظة الشرقية هطول أمطار بسيطة، حيث تشهد المحافظة اليوم السبت، انخفاضًا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا وسجلت درجات الحرارة بها العظمى 16 والصغرى 7 درجة ونسبة سقوط أمطار 87% ونسبة الرطوبة بالمحافظة بلغت 68% والرياح 16 كم/ ساعة وظهرت سماء الشرقية غائمة جزئيًا.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، طقس بارد فى الصباح الباكر مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل على شمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة مساء قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على فترات متقطعة على جنوب الوجه البحرى وفرص أمطار متوسطة قد تغزر أحيانا على مناطق من مطروح والإسكندرية على فترات متقطعة وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الشرقية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت، القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 09 درجة، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 09 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 09 درجات، وسوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 05 درجات، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 07 درجات، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجات.



هطول أمطار متوسطة بالشرقية (1)