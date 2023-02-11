اليوم السابع
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السبت، 11 فبراير 2023 07:26 م
أكرم القصاص
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موزمبيق: مصرع 4 أشخاص إثر فيضانات تجتاح جنوبى البلاد

السبت، 11 فبراير 2023 07:03 م
موزمبيق: مصرع 4 أشخاص إثر فيضانات تجتاح جنوبى البلاد فيضانات
أ ش أ

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لقى أربعة أشخاص مصرعهم جراء فيضانات في جنوبي موزمبيق حدثت في أعقاب هطول أمطار متواصلة.


وقال المعهد القومي لإدارة الكوارث - حسبما نقلت قناة "فرانس 24" اليوم /السبت/ - إن حالات الوفاة حدثت حول العاصمة /مابوتو/، فيما تم إجلاء 14 ألف شخص من إجمالي أكثر من 30 ألف آخرين يُعتقد أنهم تضرروا إثر الفيضانات، وأنه لا يزال هناك العديد من الأشخاص ليتم إنقاذهم، معربًا عن أمله في توافر مروحيات للتعامل مع حالة الطوارئ بدلا من استخدام القوارب الصغيرة.


وتتعرض عادة موزمبيق - التي تقع في مصب العديد من أحواض الأنهار الكبرى وتواجه هطول أمطار غزيرة وأعاصير استوائية - لفيضانات مدمرة.


فيضانات

موزمبيق

كوارث طبيعية

مابوتو



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