مصرع 18 شخصا وإصابة 17 آخرين فى انزلاق للتربة بعد أمطار غزيرة وسط بيرو

وكالات

أدت حوادث انزلاق التربة بعد هطول أمطار غزيرة في وسط بيرو وجنوبها إلى سقوط 18 ضحية و17 جريحاً بينما ما زال 20 شخصاً مفقودين، حسب آخر حصيلة نشرها المعهد الوطني للدفاع المدني، الجمعة.

وكانت الحصيلة السابقة تتحدث عن مصرع 16 شخصاً.

ولقي 17 شخصاً مصرعهم في عدد من حوادث انزلاق التربة ظهر الأحد بمنطقة ماريانو فالكارسيل في مقاطعة كامانا غرب مدينة أريكويبا، على بعد 840 كيلومتراً جنوبي العاصمة البيروفية ليما.

ولقي شخص آخر حتفه في في منطقة خونين وسط البلاد على بعد 310 كيلومترات شرقي ليما، بعد انزلاق للتربة "في الساعات الأولى من الجمعة" على أثر أمطار غزيرة في المنطقة "، حسب المعهد نفسه.