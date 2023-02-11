مسجل خطر يعترف بسرقة سائق تاكسى بالإكراه فى القاهرة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف مسجل خطر تم القبض عليه في القاهرة، لاتهامه بسرقة سائق تاكسي بالإكراه، بأنه قرر سرقة أحد سائقي التاكسي، وخلال سيره في الشارع تصادف مرور المجني عليه بسيارته، فاستوقفه بحجة توصيله، ثم انتهز فرصة مرورهما بمنطقة خالية من المارة، وطلب منه التوقف.

أضاف المتهم أمام رجال المباحث، أنه هدد المجني عليه بمطواة، واستولى منه على مبلغ مالي وفر هاربا، وأرشد عن السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، كما ضبط بحوزته المبلغ المالي المستولى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، من (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين)، بأنه حال سيره بالسيارة ملكه "تاكسى" بدائرة القسم، استوقفه أحد الأشخاص، وطلب منه توصيله لأحدى المناطق بدائرة القسم، وفور وصوله فوجئ بتهديده باستخدام سلاح أبيض "مطواه" بحوزته والاستيلاء منه على مبلغ مالى، ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته المبلغ المستولى عليه والسلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبسؤال المجنى عليه تعرف على المتهم المذكور واتهمه بارتكاب الواقعة، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.