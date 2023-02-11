اليوم السابع
Ads
السبت، 11 فبراير 2023 06:17 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

مدير الدفاع المدنى السورى: سابقنا الزمن لإخراج الأحياء من تحت أنقاض الزلزال

السبت، 11 فبراير 2023 05:00 ص
مدير الدفاع المدنى السورى: سابقنا الزمن لإخراج الأحياء من تحت أنقاض الزلزال زلزال سوريا - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أشار مدير الدفاع المدنى السورى اللواء صفوان بهلول، إلى أن عمليات البحث عن ناجين تحت أنقاض المباني التي دمرها الزلزال ما زالت مستمرة، ولفت لاحتمال ضعيف لوجود أحياء تحت الركام.

وأضاف بهلول من أمام بناء الريحاوي المتهدم في مدينة جبلة، "إنه وعلى الرغم من ضيق المكان إلا أن عمليات رفع الأنقاض والبحث عن ناجين ومفقودين مستمرة، حيث تم انتشال من المبنى حتى الآن 34 جثماناً و11 أحياء ومازال هناك 9 عالقين تحت الأنقاض".

وأشار إلى أن "حجم الكارثة كبير جداً على مستوى سوريا وهناك الآلاف من المنازل الآيلة للسقوط وأخرى تحتاج إلى ترميم"، متمنياً من المجتمع "تقديم المساعدات الجدية لسوريا ورفع الحصار الجائر بشكل كامل كي تتمكن من إصلاح آلياتها وإدخال المساعدات واستقبال من لديهم الإمكانيات للمساعدة في عمليات الإنقاذ".

ووصف بهلول "الحصار الجائر بأنه عملية استنزاف على المدى الطويل ولا سيما بعد أكثر من 11 عام من الحرب التي استنزفت إمكانيات سورية وعرقلت جهود الإنقاذ فيها لقلة الآليات وعدم القدرة على تدريب الكفاءات والخبرات أو إرسال المتدربين إلى الخارج لاكتساب المهارات، كما أصبحت صيانة المعدات والآليات وتأمين قطع الغيار لها صعبة،وكل هذا يؤدي إلى سباق مع الزمن لإخراج الأحياء من تحت الأنقاض".


زلزال سوريا

سوريا

اخبار سوريا

صفوان بهلول

مدير الدفاع المدنى السورى

زلزال تركيا



الموضوعات المتعلقة

رجل أعمال تونسى يرسل طائرتين عسكريتين محملتين بسيارات إسعاف وأطنان من الأدوية إلى سوريا

السبت، 11 فبراير 2023 02:00 ص

برنامج الأغذية العالمي: نحتاج لفتح جميع الجهات للوصول لشمال غربي سوريا

الجمعة، 10 فبراير 2023 11:34 م

ظهور تصدعات بهيكل سد التلول على نهر العاصى فى سوريا بسبب الزلزال المدمر

الجمعة، 10 فبراير 2023 10:33 م

"الصليب الأحمر": لا نشارك فى انتشال ضحايا زلزال سوريا ولكن نساند الملاجئ

الجمعة، 10 فبراير 2023 09:08 م

ارتفاع عدد ضحايا زلزال سوريا لـ4139 قتيلا والآلاف من المصابين

الجمعة، 10 فبراير 2023 06:07 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة