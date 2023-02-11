مدارس بورسعيد جاهزة لاستقبال 181646 طالبا غدا بالفصل الدراسى الثانى

بورسعيد - محمد عزام

أكدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم السبت، أن جميع مدارس المحافظة جاهزة لاستقبال 181646 طالبا وطالبة غدا لبدء الفصل الثاني من العام الدراسي 2022 - 2023.

وأضافت وكيل الوزارة، أن 556 قاعة رياض أطفال جاهزة لاستقبال 18065 طفلا بمرحلة رياض الأطفال و 162 مدرسة للمرحلة الابتدائية قد أنهت إستعدادتها لاستقبال 91161 طالبا وطالبة.

وذكرت الدكتورة هالة عبد السلام أن 116 مدرسة للمرحلة الإعدادية مستعدة لاستقبال 42299 طالبا وطالبة و 41 مدرسة للمرحلة الثانوية جاهزة لاستقبال 15621 طالب وطالبة ما بين التعليم الرسمي العربي والرسمي للغات والخاص والدولي.

ولفتت وكيل الوزارة، إلى أن مدارس التعليم الفني وعددها 27 مدرسة مابين التعليم الصناعي والتجاري والزراعي والمزدوج جاهزة أيضا لاستقبال 14500 طالبا وطالبة وذلك على مستوى المحافظة.

وأوضحت الدكتورة هالة عبد السلام، أن جميع الكتب المدرسية متوافرة بمخازن المديرية وجاري توزيعها اليوم على المدارس لتسليمها للطلاب صباح غدا الأحد 12 فبراير مع إنطلاق الفصل الدراسي الثاني.

وكانت وكيل الوزارة قد عقدت مسبقا سلسلة من الاجتماعات الموسعة مع قيادات التعليم ومديري مدارس التعليم العام والفني وشريحة عريضة من المعلمين لتوضيح الأطر العامة لملامح الفصل الدراسي الثاني وصولا لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي.