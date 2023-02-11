محمد موهبة فى تلاوة القرآن بأصوات المشاهير ويحلم برفع الأذان بالحرم.. فيديو

دمياط - هيثم مراد

موهبة جديدة تقدمها محافظة دمياط، حاول استغلال مهاراته فى قراءة القرآن بأصوات المشاهير من القراء العرب، أيضا حاول تقديم نفسه بطريقة مختلفة، واستطاع فى وقت قصير أن يحظى باهتمام الكثيرين.

يقدم اليوم السابع لقاء مع الشاب "محمد"، أحد المواهب الشابة التى ظهرت داخل محافظة دمياط، والذى بدأ حديثه قائلا: "أحببت أن أكون متميزا، واكتشفت أنه يمكننى أن استغل مهاراتى فى شئ مفيد، قررت تعلم القرآن، بعدها قمت بتقديمه بأصوات المشاهير".

استمر موهبة دمياط فى الحديث قائلا: "عندما بدأت فى عرض موهبتى على أسرتى وجدت دعما قويا، الجميع تنبأ بنجاحى، قدمت القرآن بصوتى الخاص، لكن محاولة تقليد أصوات المشاهير جاءت من أجل إتقان كل شئ" .

واستكمل حديثه قائلا: " الشيخ ناصر القطامى الأقرب إلى شخصيتى، احببت تقديم صوته باستمرار موهبتى جعلتنى ارتقى استمع إلى القران لفترات طويلة من أجل التدريب وهذا اثر كثيرا على شخصيتي" .

واختتم "محمد" قارئ القران بأصوات المشاهير حديثه قائلا: " احلم أن ارفع الآذان فى الحرم المكى، حلم يراودنى كثيرا، ورسالتى للجميع ابحثوا داخلكم عن قدراتكم ستصلوا إلى ما تريدون" .



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